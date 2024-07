Ciclovie: Amirante, operativo tratto Moggio-Venzone della Alpe Adria

Pordenone, 12 lug - "Con l'apertura di questo nuovo tratto, la nostra regione si arricchisce di un ulteriore tassello della mobilità ciclabile, diventata sempre più strumento di attrazione per il turismo bike ma utile anche per uno spostamento in sicurezza degli amanti delle due ruote". Così l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante commenta la messa in esercizio a partire da sabato 13 luglio del nuovo tratto della pista ciclabile compreso tra Moggio Udinese e Venzone, a sua volta inserita nella ciclovia Alpe Adria. L'intervento si estende quasi completamente sul vecchio sedime ferroviario ed ha una lunghezza complessiva di poco meno di 4,5 chilometri. Oltre al disboscamento e alla pulizia della vegetazione infestante presente, si è proceduto alla pavimentazione con conglomerato bituminoso tipo "binder" dello spessore di 8 centimetri per una larghezza di 3,3 metri. Inoltre per la messa in sicurezza del tratto sono stati posati dei parapetti e nuove staccionate mentre nelle gallerie è stata installata una illuminazione a led comandata da appositi sensori di presenza. L'importo complessivo a base d'appalto per i lavori è stato di circa 1,5 milioni di euro. "La ciclovia Alpe Adria - spiega l'assessore Amirante - è quella sicuramente più utilizzata insieme alla FVG3 che ha appena vinto un premio. Era quindi nostro impegno completare questo tratto perché ci consente di mettere in sicurezza e migliorare un percorso molto apprezzato dai turisti soprattutto stranieri ma anche dai tanti residenti in Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/pph