Ciclovie: Pizzimenti, passo avanti per la Trieste-Lignano-Venezia

Approvato da Giunta documento tecnico per definizione dell'opera



Trieste, 19 giu - "La progettazione e realizzazione della Ciclovia delle lagune, che collegherà Trieste, Lignano Sabbiadoro e Venezia, compie un importante passo avanti con la definizione dell'accordo che sarà sottoscritto tra le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Gli oltre 16 milioni di euro messi a disposizione per l'opera dalla Stato per la realizzazione del primo lotto di questo grande tracciato ciclable saranno ripartiti al 50% tra le due Amministrazioni regionali".



Lo ha confermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'Accordo di collaborazione - con conseguente istituzione del tavolo tecnico - che verrà ora sottoscritto dai dirigenti delle due Regioni coinvolte dal progetto.



Il percorso di progettazione e realizzazione della Ciclovia turistica è stato definito dal Protocollo d'intesa stipulato tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora divenuto ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile), la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto. ARC/MA/pph