Ciclovie: Regione, a Comunità montana Gemonese tre tratti da 5,1 mln

Trieste, 1 giu - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio, ha affidato alla Comunità di Montagna del Gemonese la realizzazione di opere di completamento delle ciclovie FVG 1 e FVG 3 che fanno parte della Rete delle ciclovie di interesse regionale (Recir) definita dal Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci). Nell'area del Gemonese le ciclovie FVG1 e FVG3 svolgono la funzione di collegamento tra il centro urbano di Gemona del Friuli e gli altri abitati dell'hinterland, quali Venzone, Portis, Osoppo, Trasaghis, Artegna e Buja. Le opere in delegazione sono già individuate come prioritarie dal Premoci.Le risorse finanziarie, che ammontano complessivamente a 5,1 milioni di euro, trovano copertura nel programma regionale fondo europeo di sviluppo regionale Pr Fesr 21-27, già assegnate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2114 del 29 dicembre 2023. Nello specifico si tratta del tratto Gemona del Friuli-Artegna (ponte sul torrente Orvenco) - (FVG 1 e FVG 3), del tratto Gemona del Friuli (ponte di Braulins)-Trasaghis - (FVG3) e del tratto Portis-Venzone - (FVG1).La Comunità di Montagna del Gemonese ha già formalmente manifestato la propria disponibilità ad accettare la delegazione amministrativa, confermando di disporre al proprio interno delle figure con la necessaria competenza per l'adempimento delle funzioni delegate. ARC/PPH