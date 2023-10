Cimpello-Sequals: Amirante, convergenza tra Regione e polo produttivo

L'assessore ha incontrato i vertici della Fantoni Osoppo, 13 ott - "Il confronto con il gruppo leader di una delle più importanti zone produttive della regione, come è Fantoni, in merito alla progettazione del prolungamento della Cimpello-Sequals è stato particolarmente importante: si è evidenziata una corrispondenza tra il tracciato su cui la Regione sta lavorando e le esigenze del polo produttivo". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante al termine dell'incontro con l'amministratore delegato e il presidente del gruppo industriale di Rivoli di Osoppo, Giovanni e Paolo Fantoni, durante il quale è stato analizzato lo studio del prolungamento dell'asse viario che nel cronoprogramma dell'Amministrazione regionale dovrebbe concludersi a fine anno avviando la prima parte della progettazione nel 2024. Oltre all'analisi logistica di porti e interporti nell'ottica di una possibile ottimizzazione per quanto riguarda il flusso di materie prime e merci del settore del legno, nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema del trasporto ferroviario: in particolare, è stata prospettata alla Regione l'esigenza di aumentare il numero dei binari, opera che è già in parte finanziata attraverso il Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli (Cosef) e che sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte della Regione. "Abbiamo acquisito un punto di vista importante sui possibili futuri sviluppi del sistema logistico regionale" ha commentato l'assessore al termine del vertice. ARC/EP/al