Cinema: Gibelli, si cresce grazie a imprenditorialità e collaborazioni

Gorizia, 15 feb - "Il progetto Sistema cinema è la dimostrazione plastica di cosa si possa fare quando si riesce a ragionare in termini imprenditoriali e di collaborazione. Abbiamo costruito un bando incollato alla realtà e questo progetto soddisfa pienamente queste premesse, andando oltre a logiche di campanile che purtroppo sono ancora presenti in Friuli Venezia Giulia. In questa Regione abbiamo tante e interessanti progettualità ma devono crescere le collaborazioni per realizzare manifestazioni più grandi e sviluppare nuove opportunità anche di carattere lavorativo".

Lo ha affermato l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, che oggi ha partecipato a Gorizia alla presentazione del progetto Sistema cinema, ideato da Cross-border film school.

"Nova Gorica-Gorizia 2025 capitale europea della cultura rappresenta una straordinaria occasione per dare corpo a questa necessità di maggiori collaborazioni che taluni ancora non avvertono - ha sottolineato Gibelli -. Si tratta di un evento che nei prossimi anni garantirà infatti a questo territorio una promozione mai vista prima e che forse non si riproporrà per diversi anni".

Il progetto Sistema Cinema, reso possibile grazie al contributo erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il bando Ripartenza Cultura e Sport, si pone come obiettivo la creazione di una rete di professionisti del cinema che avrà la capacità di rivolgere i propri servizi e le proprie iniziative all'intero territorio regionale e avrà lo scopo di formare nuovi addetti del settore, con l'obiettivo dell'inserimento occupazionale e della creazione di start-up.

"L'Amministrazione regionale - ha aggiunto l'assessore alla Cultura - resterà vicina e continuerà a mettere le progettualità che hanno creduto nel innovativo bando Ripartenza Cultura e Sport nelle condizioni di esprimersi al meglio".

"Fra alcune settimane presenteremo il primo pezzo di Go!25 - ha annunciato in conclusione Gibelli -. Un cartellone regionale in grado di contemplare ogni forma d'arte e di cultura che si svolgerà a Gorizia ma che avrà in programma anche una serie di iniziative su Gorizia che avranno luogo in tutto il Friuli Venezia Giulia. Vogliamo che tutta la Regione abbia un'offerta che sia in grado di supportare Nova Gorica-Gorizia 2025 Capitale europea della cultura".

Partner del progetto Sistema cinema sono l'Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma, l'Associazione culturale "Sergio Amidei", Transmedia, Transmedia Production, Ad Formandum, l'Associazione Examina, l'Asd Unione Sportiva Goriziana, l'Associazione Fvg Film Commission e l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. ARC/RT/ma