Clima: Zannier, consorzi irrigui necessari per contrasto siccità

Dolegna del Collio, 26 mag - "L'annuale appuntamento con la 'Settimana della bonifica' giunge al termine di un 2022 particolarmente siccitoso, che ha riportato in auge l'urgenza di strutturare un sistema irriguo adatto alle condizioni climatiche attuali e future. La Regione negli ultimi cinque anni ha già stanziato 75 milioni di euro nell'ambito del sistema dei consorzi irrigui, di cui circa 20 milioni nel 2022 per la realizzazione di invasi di raccolta dell'acqua da utilizzare nelle situazioni di maggiore emergenza. L'irrigazione delle colture non è tuttavia sufficiente e deve essere accompagnata da una riduzione drastica dei consumi". Questo, in sintesi, l'intervento dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, presente oggi a Dolegna del Collio all'evento organizzato dal Consorzio di bonifica della Venezia Giulia in occasione della "Settimana della bonifica". Il convegno è stato organizzato dal Consorzio di bonifica della Venezia Giulia, rappresentato dal presidente Enzo Lorenzon, e ha riguardato lo stato della risorsa idrica nel territorio regionale e le proposte di miglioramento ed efficientamento delle reti consortili elaborate dai Consorzi, al fine di affrontare i cambiamenti climatici in atto. Presenti numerose autorità del territorio, tra cui il sindaco di Dolegna del Collio Carlo Comis. Ospite dell'incontro il prof. Filippo Giorgi, climatologo di fama internazionale che ha analizzato l'emergenza climatica che coinvolge anche l'Italia e i possibili scenari nei prossimi anni. ARC/PAU/pph