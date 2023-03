Colture specializzate: Regione, comparto apripista in risparmio idrico

L'assessore alle risorse agroalimentari all'apertura di Ortogiardino a Pn Pordenone, 4 mar - Oggi il settore dell'orticoltura, della frutticoltura e in genere delle colture specializzate ha il merito riconosciuto di svolgere un ruolo da apripista rispetto all'attuale problema della gestione sostenibile dell'acqua. E' questo infatti il comparto in cui l'innovazione irrigua è più evoluta con impianti e tecnologie all'avanguardia e all'insegna del risparmio idrico, il vero grande tema dell'immediato futuro. E la Fiera di Pordenone, con manifestazioni come Ortogiardino ma anche AquaFarm da poco conclusa, rappresenta una platea davvero strategica anche per fare informazione e formazione sul tema della gestione idrica e sull'uso consapevole dell'acqua.



E' il messaggio che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari ha espresso questa mattina all'inaugurazione di Ortogiardino, la 42. Edizione della rassegna dedicate al mondo del florovivaismo e dell'orticoltura organizzata nel quartiere fieristico di Pordenone. L'esposizione - che da oggi proseguirà fino al 12 marzo - si rivolge a vivaisti, floricoltori, produttori e rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell'orto, bulbi e sementi, attrezzature per giardini e parchi, arredamento da esterni e decorazioni.



Nel suo intervento l'esponente della Giunta regionale ha informato sulla situazione della siccità in regione. A fronte di un anno passato in cui si sono registrati i record di mancanza di piogge oggi vige una situazione di grande deficit con gli invasi montani nei quali i livelli dell'acqua sono ai minimi storici e le falde in pianura in forte abbassamento. Senza che ci sia una previsione, almeno a breve, di un incremento di piovosità importante.



I piani di emergenza che la Regione aveva decretato già l'anno scorso, come ha sottolineato ancora l'assessore, non si sono mai fermati e continuano a essere operativi. Al fine di gestire l'emergenza con un'ottica di sistema, permane un continuo confronto anche con le società produttrici di energia che gestiscono gli impianti. In questo senso nel Pordenonese, come ha rimarcato l'esponente dell'Esecutivo regionale, la società Edison, che gestisce gli impianti dell'asta del Meduna in Val Tramontina, ha annunciato uno stop degli impianti per due, forse tre settimane. Una manovra che consentirà di 'immagazzinare' circa 10 milioni di metri cubi nei bacini montani in modo da costituire una riserva importante.



Ma è chiaro, è stato il monito lanciato, che in vista della prossima stagione estiva l'impegno da parte di tutti dovrà continuare. La Regione proseguirà, come è stato assicurato, nel mantenere aperto il dialogo all'interno del sistema virtuoso della 'filiera dell'acqua' affinché si possa affrontare un periodo che si preannuncia non facile.



All'inaugurazione dell'esposizione fieristica i vertici della società Pordenone Fiere hanno ricordato l'importanza dell'evento che è riconosciuta anche oltre i confini nazionali. La manifestazione espositiva si sviluppa su oltre 20 mila metri quadrati di aree coperte e scoperte e ospita oltre duecento espositori. Nelle ultime edizioni i visitatori sono stati oltre 65 mila: da tutto il Nord Italia e dall'estero, in particolare da Carinzia, Slovenia e Croazia. ARC/DL/gg