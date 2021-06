Com. Greco-Orientale: Fedriga, legami rafforzati da visita metropolita

Trieste, 18 giu - "La comunità greca è parte integrante di Trieste e della sua storia. Il nostro auspicio è quello di rafforzare i legami con questa importante realtà della città, gettando le basi per nuove occasioni di collaborazione con un Paese strategico a livello internazionale come la Grecia".

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso dell'incontro nel Palazzo della Regione con il nuovo metropolita d'Italia ed esarca dell'Europa Meridionale, S.E.R. Polycarpos Stavropoulos, accompagnato dall'archimandrita Gregorios Miliaris, dal presidente della Comunità Greco-Orientale di Trieste Ritsos Stylianos e dai consoli di Grecia e Cipro Marina Kedros Pappas e Michael Hatzakis.

"Ringraziamo il metropolita Polycarpos Stavropoulos per questa visita, per noi molto importante, che rinnova un'unione secolare e indissolubile", ha sottolineato Fedriga.

Nel corso dell'incontro, che si è svolto in un clima di massima cordialità, si è parlato anche degli interventi di manutenzione straordinaria al cimitero monumentale della Comunità Greco-Orientale che sorge in via della Pace, delle iniziative di restauro di importanti icone e opere d'arte e delle celebrazioni per i 200 anni della rivoluzione greca, momentaneamente rimandate a causa della pandemia. ARC/RT/ep