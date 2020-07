Commercio: anticipati al 25 luglio i saldi di fine stagione estivi

Trieste, 24 lug - I saldi di fine stagione estivi inizieranno domani, sabato 25 luglio.Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Attività produttive e turismo, anticipando così di una settimana la data stabilita da una precedente delibera.In considerazione dell'emergenza sanitaria e del protrarsi della chiusura di molte attività economiche, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunitasi a maggio aveva stabilito di posticipare di un mese, dal 1° luglio al 1° agosto, l'avvio dei saldi estivi 2020.Successivamente, il 20 luglio, la stessa Conferenza delle Regione e Province autonome ha deciso di rimettere alla valutazione delle singole Regioni e Province la possibilità di stabilire, anche in modo differenziato in relazione alla rispettiva situazione economica derivante dall'emergenza Covid-19, l'eventualità di anticipare i saldi rispetto alla data del 1° agosto già concordata.Da qui la decisione della Giunta del Friuli Venezia Giulia che consente l'avvio dei saldi fin dalla giornata di domani, in risposta alle richieste delle imprese del settore e con l'auspicio di determinare ricadute positive sul commercio regionale, già in grave difficoltà a causa della prolungata sospensione delle attività di vendita e del forte calo delle presenze turistiche. ARC/SSA/ma