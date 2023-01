Commercio: Bini, con i Distretti si rilanciano i centri dei paesi

L'assessore regionale ha incontrato il sindaco di Roveredo in Piano Roveredo in Piano, 19 dic - "Anche Comuni come il vostro avranno ora la possibilità di puntare sul rilancio del commercio e dei servizi nei centri storici. Attraverso le importanti risorse messe a disposizione dalla Regione con il bando che finanzierà i Distretti del commercio - che verrà pubblicato lunedì 23 gennaio - ci saranno diverse opportunità per contribuire alla rivitalizzazione soprattutto dei piccoli e medi centri urbani". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini questa mattina nel corso di un incontro con il sindaco di Roveredo in Piano Paolo Nadal svoltosi in Municipio. Una visita voluta proprio dall'esponente della Giunta regionale per ascoltare e monitorare le attività economiche del territorio. Nel corso del colloquio - ad accompagnare il primo cittadino di Roveredo anche gli assessori alle Attività produttive Patrizia Pasquetti e al Commercio Valentina Moro - si è discusso del sostegno offerto dalla Regione per la crescita e lo sviluppo delle attività commerciali, in sinergia con i Comuni e le associazioni di categoria. "L'obiettivo della legge e del conseguente bando sui Distretti del commercio - ha sottolineato l'assessore Bini - è proprio quello di agevolare e di attrarre investimenti rivitalizzando i centri storici e valorizzando quelle imprese commerciali e artigianali che decidono di insediarsi nelle aree centrali dei paesi e della città. Per questo abbiamo voluto mettere a disposizione uno strumento, come la norma sui Distretti (Roveredo è inserito nel "The great distretto", con gli altri Comuni dell'hinterland pordenonese, ndr), che vada a premiare gli operatori che scommettono sugli insediamenti nei centri storici". Nel colloquio tra l'assessore Bini e l'Amministrazione di Roveredo in Piano si è poi affrontato il tema delle piccole aree industriali e artigianali (nel Comune due sono le aree produttive che ospitano per lo più imprese piccole e medie) e le problematiche legate al caro energia. "Oltre ai ristori messi a disposizione delle imprese negli ultimi due anni - ha ricordato l'assessore Bini - proprio per fare fronte ai rincari energetici, si sta lavorando a un bando per incentivare gli impianti fotovoltaici e la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle imprese. La dotazione sarà di 55 milioni di euro, potendo contare sia su risorse regionali sia su risorse dell'Unione europea. Stiamo lavorando - ha annunciato l'esponente della Giunta regionale - per perfezionare il bando, affinché vi siano procedure semplici e celeri, per dar risposta alle esigenze di tutto il comparto produttivo e in particolare delle micro-imprese e del settore artigianale. Per far fronte al caro energia - ha concluso l'assessore rivolgendosi alla giunta municipale - i piccoli operatori economici hanno necessità di rispose precise e veloci". ARC/LIS/al