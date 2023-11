Commercio: Bini, distretti scelta vincente per rilancio comparto

L'assessore ha presentato il progetto pilota di Trieste Trieste, 21 nov - "Il successo è testimoniato dal numero (123) dei Comuni che hanno aderito al progetto e dai 20 distretti del commercio che sono stati avviati sul territorio regionale. Tra questi anche quello di Trieste, che è riuscito ad aggregare partnership importanti per un piano di rivitalizzazione commerciale che prevede anche la destinazione di risorse alle aziende per gli investimenti, oltre che la realizzazione di interventi di arredo urbano e l'uso di strumenti di promozione e di marketing". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini intervenendo nel corso della presentazione del Distretto Trieste Commerciale, alla presenza tra gli altri del presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti e dell'assessore al Commercio del Comune di Trieste Serena Tonel. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, alla base di questa tipologia di interventi c'è sempre un processo di condivisione all'interno di un'unica cabina di regia. "Questa concertazione - ha aggiunto l'assessore - porta poi ad adottare le scelte più giuste, evitando di commettere degli errori e dando linfa all'intero comparto del terziario, il quale da solo rappresenta il 68 per cento delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia". Sono 12, compresa la parte prevista nella prossima manovra di bilancio, i milioni messi a disposizione dall'Amministrazione regionale per la realizzazione dei distretti. "Attraverso i quali - ha sottolineato Bini - puntiamo a sostenere le attività commerciali che si trovano a dover contrastare la concorrenza dell'online. L'obiettivo quindi è anche quello di prevenire i processi di desertificazione dei nostri centri urbani, che in qualche caso corrono un rischio di degrado". Nel dettaglio il progetto pilota di Trieste ha un valore di circa 1 milione di euro (di cui 482mila di contributo regionale) ed è stato elaborato dal Comune con il supporto del Centro di assistenza tecnica della Confcommercio. Le aree della città coinvolte sono: il centro storico e la direttrice che porta ai rioni di San Giacomo e Roiano. Per quel che riguarda gli interventi finanziati, oltre al marketing, all'animazione urbana e alle risorse destinate alle imprese attraverso bando, sono previste anche opere di infrastrutturazione urbana, tra cui arredi, mobilità sostenibile (bike sharing) e banda larga. ARC/GG/pph