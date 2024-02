Commercio:Bini, distretto Tresemane ha grandi potenzialità di sviluppo

Tavagnacco, 13 feb - "Il piano di sviluppo del Distretto della Tresemane è tra i primi ad essere presentati in regione e offre potenzialità di crescita enormi per il territorio. Una progettualità che interessa un'area di oltre 30mila abitanti, un migliaio di attività legate al commercio e al turismo e 1,2 miliardi di potenziale fatturato. La Regione ne sostiene lo sviluppo con un finanziamento di mezzo milione di euro e in generale quello dei 20 Distretti del Friuli Venezia Giulia con una spesa complessiva che con l'ultima Stabilità ha superato i 12 milioni di euro e sta ricevendo una pronta risposta da parte del tessuto produttivo e delle comunità locali". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini intervenendo, questa mattina nella sala consiliare del Comune di Tavagnacco, alla presentazione del piano strategico triennale del Distretto commerciale della Tresemane, che coinvolge i Comuni di Cassacco, Reana del Rojale, Tricesimo e Tavagnacco (comune capofila), Confcommercio Udine, la Camera di Commercio Pordenone Udine e la Rete di imprese Mercato Nuovo. "La Tresemane - ha sottolineato l'assessore - non è solo una via, ma un ecosistema attorno al quale gravita un elevato numero di attività commerciali e che ha i mezzi per adeguarsi ai cambiamenti della domanda dettati dagli attuali processi di innovazione. Per farlo è fondamentale instaurare rapporti di collaborazione forti tra pubblico, privato e istituzioni e una visione lungimirante nella programmazione degli investimenti". I dettagli del piano di sviluppo sono stati illustrati alla presenza del sindaco di Tavagnacco Giovanni Cucci, dei sindaci e dei rappresentanti degli altri Comuni e soggetti aderenti e di diversi consiglieri regionali. Complessivamente sono previsti investimenti per 1 milione di euro, di cui 500mila euro di finanziamento da parte della Regione. Gli assi strategici di sviluppo individuati riguardano la riqualificazione urbana con il potenziamento della mobilità sostenibile, la creazione di un digital hub per una pronta messa a disposizione in rete delle informazioni utili al consumatore per meglio orientarlo sulle proprie scelte di consumo, attività di promozione per favorire la sinergia tra gli operatori commerciali locali e per far conoscere il Distretto tramite una strategia di comunicazione nazionale ed internazionale. Nell'occasione, Bini ha sottolineato il valore sociale del commercio, soprattutto nei piccoli centri, quale primo fornitore di servizi essenziali e animatore della vita locale. "In Friuli Venezia Giulia - ha ricordato il rappresentante della Giunta - il settore terziario raccoglie da solo il 68% delle imprese e il 60% degli occupati. I Distretti del commercio si inseriscono in una più ampia progettualità portata avanti dalla Regione di rilancio del comparto, anche attraverso la nuova legge unica Turismo-commercio che vedrà la luce nel corso della legislatura e che è stata presentata di recente". ARC/PAU/pph