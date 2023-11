Commercio: Bini, in Stabilità altri 1,6 mln per sostegno a distretti

Avvio oggi con l'esponente regionale del progetto Terre Tagliamento, riuniti 8 Comuni Udine, 14 nov - "I distretti del commercio sono la cartina di tornasole del positivo lavoro fatto dall'Amministrazione regionale per lo sviluppo del Terziario e in particolare delle attività locali. Con questo strumento, Enti pubblici, associazioni di categoria e imprese saranno protagonisti di processi di innovazione e rivitalizzazione dei nostri territori e dei centri storici. Abbiamo già stanziato complessivamente 10,5 milioni di euro per finanziare i 20 distretti del commercio costituiti da 123 Comuni del Friuli Venezia Giulia e, in Stabilità, verranno destinati altri 1,6 milioni per il completamento delle progettualità presentate". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in occasione dell'assemblea per l'avvio della fase esecutiva del distretto del commercio 'Terre Tagliamento' oggi in municipio a San Vito al Tagliamento, ente capofila del progetto, alla presenza dei sindaci di tutti i Comuni coinvolti e dei rappresentati delle associazioni di categoria. "In un momento di grande trasformazione economica e sociale - ha sottolineato Bini - l'alleanza fra Regione, Comuni, associazioni di categoria e privati rappresenta un patto di fondamentale importanza per rivitalizzare i centri dei nostri paesi, per valorizzare i prodotti locali e per invertire la tendenza negativa dello spopolamento. Non a caso il 63% delle imprese regionali ritiene che risiedere in un territorio coperto da un Distretto del commercio migliorerà le proprie prospettive di crescita in termini di fatturato entro i prossimi due anni, come attesta l'ultimo osservatorio congiunturale curato da Format Research per Confcommercio. Un aumento che, in media, è valutato dalle imprese attorno all'8% di fatturato in più". Il progetto "Terre Tagliamento" ha un valore complessivo di 1 milione di euro e può contare su un contributo regionale assegnato per spese d'investimento pari a 500mila euro. Si prevedono azioni mirate di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale e il rafforzamento dell'identità e del marketing territoriale. Previsto poi un sostegno alle spese per investimenti in soluzioni tecnologiche e innovative da parte delle imprese, anche tramite l'emanazione di un bando del valore di 400mila euro per chi svolge attività di commercio, in particolare al dettaglio, turismo e servizi, artigianato artistico e tradizionale. Otto i Comuni associati al Distretto: oltre al capofila San Vito al Tagliamento sono infatti ricompresi anche Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene. Accanto agli Enti pubblici vi sono anche Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Pordenone, Confcooperative di Pordenone e Camera di Commercio di Pordenone Udine. Nel corso dell'assemblea, sono stati illustrati all'esponente della Giunta Fedriga i risultati della prima edizione del festival Terre Tagliamento che si è svolto a settembre negli otto Comuni che compongono il Distretto e ha riscosso un buon successo di pubblico. Un'iniziativa che le Amministrazioni comunali intendono ora potenziare proprio attraverso le azioni di marketing territoriale previste dal progetto di Distretto. "Il prossimo sarà l'anno del turismo delle radici e questo offre al territorio del Tagliamento l'opportunità di proporsi anche all'estero con la sua storia e le sue tradizioni, grazie anche alla collaborazione con PromoTurismoFVG", ha concluso l'assessore regionale complimentandosi per il puntale lavoro di monitoraggio dei risultati e degli esiti della progettualità portato avanti dai Comuni del Distretto. ARC/LP/pph