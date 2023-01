Commercio: Bini, passo avanti per il ddl che ammoderna il settore

Il disegno di legge è stato approvato dalla Seconda commissione consiliare Trieste, 17 gen - "L'approvazione da parte della Seconda commissione consiliare del disegno di legge 181 'Modifiche alla legge regionale 29 del 5 dicembre 2005' segna un ulteriore passo avanti verso la concretizzazione della norma che revisiona la disciplina sul commercio in Friuli Venezia Giulia rendendola più moderna, vicina alle esigenze dei commercianti e degli enti locali". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini dopo il via libera incassato dal ddl da parte della Seconda commissione consiliare, che questa mattina lo ha analizzato nel dettaglio. "L'adeguamento della legge regionale 29 del 2005 - ha spiegato Bini - rappresenta la prima pietra della necessaria riforma del terziario attesa per la prossima legislatura ed è il frutto di un percorso di concertazione con tutti i principali rappresentanti della categoria". L'Assessore, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, ha annunciato alcuni emendamenti che serviranno a chiarire meglio alcune parti del testo e si è dimostrato disponibile ad alcuni approfondimenti. "Il mio auspicio - ha concluso Bini - è che la stessa collaborazione accompagni anche i prossimi lavori d'aula, di modo da dotare il Friuli Venezia Giulia di una norma attesa, che avrà tempi attuazione molto rapidi, dato che la stessa non richiede l'emanazione di regolamenti attuativi". ARC/MA/gg