Commercio: Bini, Regione a fianco di negozi di vicinato

L'assessore alla riapertura di un bar e mini-market a Pozzecco di Bertiolo Pordenone, 20 ott - "Nelle piccole comunità i bar e i punti vendita di prossimità rappresentano molto di più di semplici attività economiche o commerciali. Sono molto spesso anche dei centri di aggregazione e di ritrovo per i residenti del territorio, dove viene fornito anche un vero e proprio servizio di comunità. Per questo la riapertura di un bar con minimarket qui a Pozzecco è un importante traguardo che è stato raggiunto da questa piccola ma vivace comunità. La Regione, riconoscendo l'importanza del commercio di vicinato, prevede dei contributi specifici volti a sostenere il mantenimento o la riapertura degli esercizi di vendita". Lo ha detto questa sera l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo all'inaugurazione dell'apertura con la nuova gestione del Bar e minimarket nella frazione di Pozzecco di Bertiolo (Udine). Alla cerimonia era presenta anche il sindaco di Bertiolo, Eleonora Viscardis. Una riapertura che la comunità - la piccola frazione conta circa 400 residenti - attendeva da molto tempo. La precedente attività, infatti, era stata chiusa quindici anni fa. "Il mantenimento dei piccoli esercizi commerciali - ha sottolineato l'assessore Bini - è un obiettivo fondamentale cui l'Amministrazione regionale guarda con molta attenzione proprio perché vi è la consapevolezza che è necessario continuare a garantire alcuni servizi essenziali, soprattutto verso fasce di popolazione come quella degli anziani". Proprio al fine di favorire piccoli negozi di quartiere e di vicinato la Regione prevede precisi finanziamenti e linee contributive dedicate al sostegno di questo tipo di attività, con l'obiettivo di rivitalizzare i piccoli centri urbani e le frazioni. Gli ultimi due bandi pubblicati a partire dal 2021 hanno visto pervenire quasi settecento richieste da oltre cento Comuni interessati. Negli ultimi due anni le risorse economiche investite a favore di questo obiettivo hanno superato i due milioni di euro. "Con l'introduzione dei distretti del commercio - ha aggiunto Bini - si è voluto mettere a disposizione del territorio un ulteriore strumento per rivitalizzare i centri storici e sostenere le piccole e piccolissime attività commerciali. Anche il comune di Bertiolo è coinvolto nell'iniziativa, all'interno del Distretto del Medio Friuli, sostenuto dalla Regione con mezzo milione di euro". ARC/LIS/gg