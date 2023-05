Commercio: Bini, saldi estivi dal 6 luglio al 30 settembre 2023

La Giunta ha posticipato il periodo d'avvio allineandolo a quello delle altre regioni Trieste, 5 maggio - "Quest'anno i saldi estivi in Friuli Venezia Giulia inizieranno il 6 luglio e proseguiranno fino al 30 settembre, come avverrà anche nel resto del territorio nazionale. Anche la nostra Regione, dopo essersi confrontata con i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore, ovvero Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione, ha accolto la proposta emersa nell'ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome di posticipare di qualche giorno l'inizio delle vendite di fine stagione". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini al termine dell'odierna riunione della Giunta, durante la quale è stata approvata la delibera che fissa le nuove date di avvio e termine delle vendite di fine stagione. Il provvedimento ha natura transitoria e si applica esclusivamente per quest'anno, dato che la normativa corrente consente alla Giunta, su proposta dell'assessore competente, di modificare il periodo stabilito per i saldi estivi dalla legge regionale 29/2005, normalmente previsti dal primo sabato di luglio al 30 settembre. ARC/MA/gg