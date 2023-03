Commercio: nuovo supermercato a Udine premia coraggio di fare impresa

Udine, 16 mar - L'apertura di un nuovo punto vendita della catena Despar nel cuore del centro storico di Udine è un esempio della capacità di osare degli imprenditori che premia il coraggio di fare impresa con lungimiranza.Questo in sintesi il saluto che l'Amministrazione regionale ha portato, attraverso le parole e la presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, all'inaugurazione del supermercato a insegna Despar sotto i portici di via Battisti 9 a Udine, tra le centrali piazza Garibaldi e piazza XX settembre.L'esponete della Giunta ha richiamato il forte legame della catena di grande distribuzione con il territorio regionale e con la stessa Amministrazione, con la quale ha condiviso numerose progettualità per il rilancio e la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Idee e investimenti innovativi che sono espressione di imprenditori coraggiosi che hanno saputo guardare oltre la crisi nonostante le tante difficoltà degli ultimi anni. Allo stesso modo il sollevarsi di una nuova saracinesca nel cuore del capoluogo friulano è segnale di vita che testimonia - è stato detto - una Udine rifiorita negli ultimi cinque anni e che ha visto crescere il numero degli artigiani e dei commercianti attivi.Il nuovo punto vendita, gestito per conto di Despar da due imprenditori locali, è stato completamente ristrutturato al suo interno dove impiega dodici addetti nei vari reparti. ARC/SSA/ma