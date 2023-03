Commercio: prorogati termini presentazione progetti di distretto

Udine, 8 mar - È stato prorogato al 12 maggio 2023 il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'attuazione dei progetti di distretto da parte dei Comuni della Regione. I distretti del commercio rappresentano infatti un'opportunità strategica per lo sviluppo e il sostegno al commercio che richiede un'attenta fase di programmazione e progettazione da parte dei Comuni, che hanno maturato un forte interesse nei confronti dell'iniziativa.



Proprio per questo motivo, la Regione ha deciso di venire incontro alle richieste di proroga presentate da alcune amministrazioni comunali, proseguendo così il virtuoso percorso di ascolto delle esigenze locali e dialogo con il territorio che ha fin qui caratterizzato il nuovo modello distrettuale.



È quanto comunica l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, evidenziando come, attraverso un'attenta analisi in fase progettuale, sarà possibile valorizzare le risorse e le realtà virtuose del territorio, incrementando la coesione e la crescita sociale nella Regione. Nell'ambito di questa finalità, i Comuni assumono un ruolo fondamentale, in virtù della vicinanza e della conoscenza che hanno sia delle necessità del settore commercio sia delle peculiarità del territorio.



Per questi motivi, la Regione, andando incontro alle effettive richieste dei Comuni, ha prorogato i termini ai fini di alleggerire l'aggravio amministrativo posto in capo alle Amministrazioni comunali e rendere il più efficace possibile la redazione dei progetti di distretto, che presentano interventi finalizzati ad accrescere l'attrattività, la fruibilità, la qualità e la visibilità della vita sull'intero territorio. Pertanto, è stata decretata la proroga del termine finale per presentare la domanda di cofinanziamento alle ore 13:00 del 12 maggio 2023. ARC/COM/SSA/gg