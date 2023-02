Commercio: Regione, avviato rilancio centri storici

Buttrio, 27 feb - La comunità politica del Friuli Venezia Giulia in questi anni sfidanti ha dimostrato una grande responsabilità mettendo in campo norme e risorse a favore del territorio, delle imprese e dei cittadini. Alla base dei percorsi intrapresi, la ferma volontà di mettere di nuovo al centro le piccole attività commerciali dei paesi, rivitalizzandone i centri storici.



È stata la sintesi di quanto indicato oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive durante l'incontro organizzato a Buttrio dalla 'Via del tiglio', un gruppo che unisce dieci attività della zona, in cui si è fatto il punto sull'attività di vicinato intesa come risorsa per i centri storici.



Si è trattato di un'occasione di confronto sui temi del commercio locale, durante la quale sono emerse le opportunità aperte dai Distretti del commercio istituiti dalla Regione, alla presenza del sindaco di Buttrio e del responsabile della Via del tiglio, che ha anche dato conto di una raccolta fondi per la comunità avviata tra i negozianti, pari a 6mila euro. Grazie alle donazioni è stato acquistato un ecografo portatile a favore della comunità, che potrà essere utilizzato a domicilio.



L'assessore regionale ha fatto una sintesi degli interventi a favore del commercio, a partire dai contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato (legge regionale 3/2021 art. 16) attraverso due bandi (2021-2022) con cui si è data risposta a circa 700 domande pervenute da piccole attività e negozianti. I Comuni interessati sono stati circa 150 per un importo liquidato complessivo pari oltre 2 mln di euro.



Riguardo ai distretti del commercio (Lr 3/2021 artt. 10, 11, 12, 13), l'assessore ne ha ricordato le finalità e la dotazione iniziale messa a disposizione, pari a 6 milioni di euro, rimarcando come lo strumento sarà utile a rilanciare le attività produttive dei paesi. Non è un caso che vi siano già 23 progetti di aggregazione che coinvolgono 133 Comuni. L'esponente della Giunta ha sottolineato come la sfida sarà vinta se all'interno del distretto del commercio saranno valorizzate le eccellenze del territorio, con progettualità mirate e con un'attenzione alla pianificazione fra i distretti. ARC/LP/pph