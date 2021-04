Commercio: Roberti, azione su Governo per commercio ambulante

Trieste, 2 apr - "Ci impegneremo come Regione affinché anche la categoria degli ambulanti, alla pari di altre, rientri tra le tipologie di esercizi commerciali alle quali è consentito di lavorare nella zone soggette a restrizioni a causa dell'emergenza pandemica".



Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, incontrando a margine di una manifestazione i rappresentanti del Gruppo organizzato imprese autonome (Goia), l'associazione di categoria degli ambulanti.



Come ha sottolineato Roberti, nei provvedimenti destinati a ristorare le attività economiche penalizzate dalle chiusure l'Amministrazione regionale, attraverso l'azione dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha provveduto a inserire tra i beneficiari anche le imprese del commercio ambulante. "Un segnale di attenzione - ha detto l'assessore - basato sulla consapevolezza dell'importanza di questo tipo di attività per la popolazione, specialmente nei centri medio piccoli, nelle periferie cittadine e nelle aree più decentrate della regione". ARC/GG/ep