Commercio:Roberti, economia Fvg ok grazie a alleanza Regione-categorie

L'assessore al tradizionale scambio di auguri in Confcommercio a Trieste Trieste, 21 dic - "Se non ci fosse stato questo rapporto di stretta alleanza tra le associazioni di categoria e le istituzioni il Friuli Venezia Giulia non avrebbe potuto uscire dall'emergenza pandemica negli indicatori economici come una delle regioni più performanti d'Italia". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in occasione del tradizionale scambio di auguri a margine dell'Assemblea di Confcommercio a Trieste alla presenza, tra gli altri, del presidente dell'associazione di categoria Antonio Paoletti. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, nell'ultima manovra di bilancio votata la settimana scorsa l'Amministrazione regionale ha previsto lo stanziamento di importanti risorse a favore del mondo delle imprese. "Perché il vantaggio che abbiamo acquisito in termini di produzione, export e numero di occupati nei confronti delle altre regioni dobbiamo, non solo mantenerlo, ma se possibile aumentarlo". "Un obiettivo - ha aggiunto l'assessore - che possiamo raggiungere, oltre che con le risorse che abbiamo messo a disposizione (derivanti in parte dalle entrate fiscali frutto del buon andamento dell'economia in Friuli Venezia Giulia), anche con quell'unione d'intenti che ha caratterizzato finora le relazioni tra la Regione e le rappresentanze delle attività produttive". "Senza mai dimenticare - ha concluso Roberti rivolgendosi agli aderenti a Confcommercio - che i risultati economici conseguiti fin qui sono anche il frutto del vostro lavoro, che iniziate ogni mattina alzando le serrande dei vostri esercizi commerciali per offrire un servizio ai clienti". ARC/GG/ma