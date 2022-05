Commercio: siglata intesa per Distretto Udine

Regione, settore strategico per il territorio



Udine, 23 mag - Il commercio è un ambito rilevante per lo sviluppo economico e sociale del territorio e la Regione ne riconosce la strategicità con la legge regionale Sviluppoimpresa. La norma prevede, infatti, i distretti del commercio creati allo scopo di valorizzare e rigenerare i centri cittadini e le aree urbane a vocazione commerciale e affida ai Comuni il compito di assumere, in forma singola o associata, l'iniziativa di individuare un ambito territoriale nel quale sviluppare il progetto distrettuale. In quest'ottica si inserisce la lettera d'intenti siglata oggi per la nascita del Distretto del commercio di Udine, frutto di un'alleanza tra pubblico, privato e associazioni di categoria, prerequisito fondamentale per garantire la crescita sostenibile del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia.



E' la sintesi del messaggio dell'assessore regionale alle Attività produttive intervenuto, oggi in municipio a Udine, alla sigla della lettera di intenti con cui l'ateneo udinese, il Comune di Udine, la Camera di commercio di Pordenone-Udine, Confcommercio imprese per l'Italia - Udine, Confesercenti della provincia di Udine, Unione artigiani piccole e medie imprese - Confartigianato, Cna Fvg, Federazione provinciale Coldiretti Udine e Ditedi distretto delle tecnologie digitali si impegnano a promuovere la costituzione del Distretto del commercio di Udine. Le attività commerciali, secondo l'esponente dell'Esecutivo, sono il cuore pulsante di ogni centro cittadino e il Distretto del commercio è uno strumento flessibile per garantire sinergie e collaborazioni, per potenziare le infrastrutture tecnologiche e la ricettività delle attività economiche.



Nel ringraziare i rappresentanti delle attività economiche per gli sforzi profusi in questi ultimi due anni, caratterizzati dall'emergenza pandemica, l'assessore regionale ha ricordato il sostegno costante da parte della Regione.



Un passaggio dell'intervento dell'assessore ha riguardato le altre misure inserite nella legge Sviluppoimpresa volte ad abbassare i costi dei contratti di locazione e delle imposte comunali per le attività commerciali e l'artigianato nei centri cittadini.



Nel dettaglio, fra gli obiettivi inseriti nel documento siglato oggi vi è il contributo dei soggetti firmatari alla definizione, programmazione e coordinamento delle azioni e delle politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo, terziario, artigianato, agricolo e della cooperazione da attuare all'interno del distretto garantendo la coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive.



Fra gli obiettivi specifici individuati dalla normativa regionale vi sono anche il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano e delle aree verdi, la creazione di zone pedonali e di attraversamenti pedonali visibili e di nuovi assi ciclabili oltre che la connessione con i limitrofi assi ciclabili esistenti. Rientrano fra gli scopi anche la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la rivitalizzazione dei quartieri cittadini, la mobilità sostenibile ed una gestione dei parcheggi funzionale ed integrata alle esigenze del commercio. Accanto a questi aspetti vi è infine la predisposizione di servizi digitali complementari all'attività di vendita tradizionale, la promozione del ruolo sociale delle attività sul territorio e di politiche plastic free, il riutilizzo di spazi dismessi, anche favorendo l'installazione di temporary store e lo sviluppo delle politiche di risparmio energetico e fonti rinnovabili e comunità energetiche, la promozione dei prodotti a km 0 e delle tipicità regionali.



Le parti si impegnano anche a verificare la fattibilità di attivare interventi a sostegno degli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese coinvolte nei futuri partenariati del distretto. ARC/LP/pph