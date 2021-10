Comunicazione: Roberti, bene a bando per 4 programmisti sede Rai Fvg

Pordenone, 5 ott - "Prendo atto con estremo favore che, finalmente, la Rai Radiotelevisione Italiana SpA, ha emanato un bando per individuare 4 programmisti da impiegare nella Sede regionale del Friuli Venezia Giulia. Speriamo che sia solo l'inizio di una serie di investimenti che la Giunta regionale chiede da tempo per permettere il mantenimento e lo sviluppo di un media di riferimento per la comunità regionale e per le minoranze linguistiche".Così l'Assessore regionale alle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, Pierpaolo Roberti, ha commentato l'emanazione da parte della Rai di un bando per assumere quattro nuove risorse nella sede regionale, due di lingua italiana e due di lingua friulana."Ritengo imprescindibile - ha aggiunto l'assessore Roberti - che questo sia solo un primo passo, soprattutto per ciò che riguarda il rafforzamento del personale di lingua friulana. Il bando, infatti, è rivolto ai giovani sotto i 30 anni, ma sappiamo bene che negli ultimi 10 anni si sono sviluppate varie professionalità che purtroppo resteranno escluse da questa selezione, e sarebbe un peccato perderle"."Sono sicuro - ha concluso l'assessore - che questa è anche l'intenzione della Rai, la cui sede territoriale ha lavorato molto per ottenere questo risultato. Ora ci aspettiamo nuovi investimenti, sia strutturali che in risorse umane, per dare ancora più forza alla sede del Friuli Venezia Giulia a fronte del contributo di oltre 12 milioni di euro erogato ogni anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri". ARC/AL