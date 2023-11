Comunità: Amirante, parte avvio stesura Piano di governo territorio

Udine, 13 nov - "Quella odierna è stata una giornata di ascolto molto positiva con una partecipazione importante dei portatori di interesse, fondamentali per avviare con loro un percorso di stesura del piano di governo regionale del territorio. Partendo dalla fotografia dell'esistente, emersa anche dagli studi di approfondimento scientifico delle Università di Udine, Trieste e Venezia recentemente acquisiti, e dall'ascolto del territorio, da oggi, iniziamo a scrivere assieme un piano che coinvolga tutti gli stakeholders. Al fine di raggiungere l'obiettivo la Regione aprirà dei tavoli tematici per fare in modo che questo strumento sia davvero il risultato di un impegno corale". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, in apertura dell'incontro 'La pianificazione del territorio quale strumento fondante della Regione del futuro: giornata d'ascolto' oggi nell'auditorium della sede di Udine della Regione Friuli Venezia Giulia che ha visto anche la presenza dell'assessore regionale alla Salute con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e la consegna di una targa all'architetto Enzo Spagna già direttore regionale della viabilità e dei trasporti e della pianificazione territoriale che ha avuto larga parte nel piano del 1978. L'esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato l'importanza di dotarsi di un piano di governo del territorio che guardi al futuro "considerando che dal Piano urbanistico regionale generale (Purg) del 1978 ad oggi molte cose sono cambiate - ha sottolineato -. Se in passato si è guardato allo sviluppo e all'espansione oggi è necessario orientarsi verso la rigenerazione urbana e rivedere il nostro costruito; ma è fondamentale tenere conto anche del cambio di ruolo della regione che oggi è al centro dell'Europa e non più estremo confine orientale. Il nuovo piano si focalizzerà, inoltre, sulle dinamiche demografiche che vedono un calo da invertire. Il tema ci impone di mettere i giovani al centro della pianificazione territoriale". In sintesi il futuro Piano di governo regionale del territorio prevede, fra gli obiettivi, la rigenerazione del tessuto costruito esistente azzerando il consumo di suolo in un'ottica di bilancio complessivo e non di divieto assoluto, l'attenzione ai giovani e alla capacità di attrarre nuovi residenti favorendo servizi per le famiglie quali ad esempio gli asili nidi, e il social housing. E' uno piano che persegue inoltre la mixitè funzionale per superare la divisione in aree di territorio secondo funzioni precise e punta anche a governare l'adattamento al cambiamento climatico, ad innovare i siti produttivi creando un nuovo paesaggio della manifattura e a creare le infrastrutture indispensabili per garantire lo sviluppo del territorio in un'ottica nuova e funzionale alle mutate esigenze. "Un nuovo strumento di pianificazione capace di governare il territorio con nuove regole e una maggiore flessibilità che permetta sia di poter mettere a terra le iniziative imprenditoriali nel rispetto dei vincoli paesaggistici e naturali sia di consentire alla regione di essere maggiormente attrattiva - ha riferito Amirante - mettendo a disposizione un'offerta abitativa e di qualità della vita tale da rendere il nostro territorio sempre più appetibile per lavoratori e giovani coppie". ARC/LP/gg