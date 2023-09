Comunità: Roberti, Nuoto Altura modello gestione impianto sportivo

L'assessore alla presentazione del nuovo piano vasca della piscina della struttura triestina Trieste, 13 set - "Un impianto sportivo la cui gestione rappresenta un modello di funzionalità al servizio non solo della comunità del rione di Altura ma di tutta la città di Trieste; e questo nuovo intervento migliorativo della struttura lo dimostra". Queste le parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine della presentazione del nuovo piano vasca della piscina di Altura a Trieste. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, "questa è una struttura che dalle sei di mattina alle undici di sera offre un servizio importante ai cittadini che possono praticare anche il nuoto libero. Allo stesso tempo la società sportiva Tergeste Nuoto Altura ha avuto anche la capacità di fare crescere un settore agonistico di significativo livello". "È un esempio - ha aggiunto l'assessore - di come un bene pubblico gestito in maniera virtuosa riesca a dare risposte a tutte le fasce della popolazione che scelgono di praticare uno sport come il nuoto, che in molti casi assume in via preventiva e terapeutica anche un ruolo importante sul piano della salute". Tra le innovazioni introdotte dalla Tergeste Nuoto Altura in precedenza anche un telo di gomma che, durante le ore notturne di chiusura dell'impianto, ricopre la piscina mantenendo l'acqua alla giusta temperatura, senza necessità di ricorrere al riscaldamento. "Comportando in questo modo - ha concluso Roberti - non solo un risparmio di risorse pubbliche, ma anche un'azione concreta nel segno della sostenibilità ambientale". ARC/GG/pph