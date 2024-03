Concertazione: Roberti, mezzo miliardo in 5 anni per il territorio

Oggi il taglio del nastro di tre opere pubbliche a Pasiano di Pordenone alla presenza anche dell'assessore Stefano Zannier Pasiano di Pordenone, 23 mar - "È una grande soddisfazione poter apprezzare il risultato di un lavoro finalizzato a migliorare il nostro territorio, con la conclusione di opere a servizio delle comunità locali. Attraverso l'importante strumento della concertazione, ascoltando la voce degli amministratori municipali, negli ultimi 5 anni abbiamo destinato oltre mezzo miliardo di euro al territorio. Questo significa non solamente infrastrutture a servizio di chi vive, abita e visita i nostri paesi, ma anche lavoro per chi costruisce, con supporto e importante impulso all'economia". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti, intervenuto insieme all'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier all'inaugurazione di tre infrastrutture nel territorio comunale di Pasiano di Pordenone: la passerella ciclopedonale di via Molini sul fiume Fiume, il nuovo posteggio da 45 stalli realizzato nell'area "ex Pieroni e Pase" di via Taiariol e la nuova sala polifunzionale del campo di calcio "Sergio Pase". Presenti alle cerimonie del taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco di Pasiano di Pordenone Edi Piccinin, il parroco don Vittorio Brunello che ha benedetto le nuove infrastrutture e i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi. Nel portare il saluto del governatore Fedriga, Roberti ha ricordato che "ci aspettano adesso altri 4 anni con nuove opere che verranno concertate e concesse al territorio; il lavoro è costante e continuo, con grande attenzione al territorio del Friuli Venezia Giulia. La prossima scadenza per le concertazioni è fissata per il 15 settembre del 2024. E qui, a Pasiano di Pordenone, già oggi abbiamo visionato alcuni edifici e alcune aree che saranno riqualificati con risorse già concesse negli anni passati: sono cantieri nuovi pronti a partire, tra la casa di riposo e il palazzo sede del Municipio. Un plauso all'amministrazione comunale per la capacità che ha avuto, anche tramite i propri uffici, di mettere a frutto i fondi erogati dalla Regione". Nel suo intervento all'inaugurazione della passerella sul Fiume, l'assessore Zannier ha sottolineato l'importanza e la grande soddisfazione "di poter vedere restituite alle comunità aree di grande bellezza come il parco dei Molini, al centro di una riqualificazione di ampia portata, nel rispetto dei luoghi, della loro storia e dell'ambiente naturale". La passerella ciclopedonale sul fiume Fiume (770mila euro circa) collega i due tratti della ciclabile che si staccano rispettivamente dal capoluogo e dalla frazione di Cecchini, che diventa così un unico segmento, garantendo maggiore sicurezza per chi transita e sostenibilità negli spostamenti. Il nuovo parcheggio (540mila euro circa) è stato ricavato sul sedime di un vecchio immobile con copertura in eternit: collega due viabilità (via Coletti e via Taiariol) e ha consentito un'importante rigenerazione urbana con possibile destinazione a mercato cittadino grazie alla posa di reti tecnologiche. La nuova sala polifunzionale del campo di calcio (670mila euro circa) sarà a servizio delle associazioni e del mondo del volontariato che ruotano attorno al mondo dello sport e dell'aggregazione. Le opere sono state realizzate con la compartecipazione dei fondi erogati dalla Regione. ARC/PT/ma