Concessioni balneari:Callari, erogazione anticipata ristori fino a 50%

Modifica a bando in uscita per sostegno lavori ripristino danni da mareggiatePordenone, 24 feb - "La Regione erogherà in via anticipata, fino a un massimo del 50 per cento, i contributi a favore dei concessionari del demanio marittimo che presenteranno domanda a valere sul bando per il ristoro dei danni causati dalle mareggiate dello scorso mese di novembre".A darne notizia è l'assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari a seguito del via libera della Giunta a una apposita delibera con la quale è stata approvata la modifica di un provvedimento varato a fine gennaio con cui la Regione mette a disposizione 4,5 milioni di euro per coprire fino all'ottanta per cento dei danni da maltempo subiti dai titolari di concessioni balneari in Friuli Venezia Giulia."A seguito di un incontro con i destinatari del provvedimento - ha spiegato Callari - abbiamo deciso di procedere all'inserimento di una modifica del bando, inserendo un nuovo comma. Con esso si prevede che il beneficiario potrà richiedere, in via anticipata, il contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare senza presentazione di garanzia fideiussoria se la somma a lui spettante rientra tra un minimo di 5 mila e massimo di 15 mila euro. Nel caso in cui invece la cifra da erogare superi tale limite, allora la Regione chiederà al beneficiario la presentazione di una garanzia fideiussoria da parte di una banca, assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati, per un importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi previsti dalla legge regionale 7 del 2000. Nel caso in cui la domanda venga presentata da ente pubblico, il contributo potrà essere erogato in via anticipata senza presentazione di garanzie fideiussorie"."Originariamente - chiarisce ancora l'assessore - a fine lavori, i beneficiari del contributo avrebbero dovuto presentare il rendiconto della spesa, a fronte del quale la Regione avrebbe emesso la cifra riconosciuta. Tuttavia, dopo l'ascolto delle istanze degli interessati, abbiamo deciso di modificare il provvedimento per superare le difficoltà legate a possibili carenze di liquidità, laddove l'importo dell'intervento sia di una certa entità. Ora che abbiamo provveduto a inserire questa rettifica, il bando è pronto per essere pubblicato nei prossimi giorni".Il contributo sarà concesso a fondo perduto nei limiti delle risorse disponibili sino a un massimo dell'ottanta per cento dei costi ammissibili. Al fine di assicurare la massima inclusività e partecipazione dei soggetti beneficiari, in caso di esaurimento delle risorse, la percentuale di contributo verrà ridotta proporzionalmente in egual misura, affinché tutte le domande ammesse al contributo siano almeno in parte soddisfatte. ARC/AL/ma