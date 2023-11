Concessioni balneari: Callari, linee guida precise per futuri bandi

Udine, 20 nov - "La Regione è al lavoro per definire una norma che disponga la proroga delle concessioni balneari a uso turistico per il 2024 e fornisca ai Comuni interessati le linee guida per l'emanazione dei futuri bandi. Una norma in questo momento necessaria, alla luce dei pesanti danni riscontrati sulle spiagge del territorio a causa del maltempo". Lo ha affermato oggi l'assessore regionale al Patrimonio e Demanio Sebastiano Callari nel corso di un incontro avuto nel palazzo della Regione a Udine con i rappresentanti di Federbalneari (presenti il presidente nazionale Marco Maurelli e quello regionale Giorgio Ardito) e di Assonautica Pordenone-Udine. Come spiegato dall'esponente della Giunta, "la legge regionale in via di definizione prevede delle indicazioni e linee guida per prevedere, ove possibile, il diritto di prelazione, il riconoscimento del valore aziendale e gli eventuali investimenti non ammortizzati. Sarà inoltre molto importante introdurre delle regole di salvaguardia ambientale e di responsabilità sociale per la salvaguardia dei posti di lavoro". Fondamentale inoltre, secondo l'assessore, "riconoscere che possono esistere soluzioni di partenariato pubblico privato per le quali prevedere una durata più lunga delle concessioni nel caso in cui sussista un impegno d'investimento tale da poter accrescere il valore pubblico delle concessioni stesse". "Per quanto riguarda il ristoro per i danni del maltempo - ha concluso Callari - la Regione sta valutando l'ammontare delle risorse necessarie per il ripristino delle spiagge colpite dalle recenti mareggiate". ARC/PAU/ma