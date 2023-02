Concorsi:Roberti, scorrimento graduatoria nell'interesse Amm.regionale

Udine, 1 feb - "Le modalità di scorrimento della graduatoria riferita al concorso D per la direzione centrale Lavoro sono state concordate in sede di comitato di direzione e attuate nell'interesse dell'organizzazione complessiva dell'Amministrazione regionale. Si tratta di una scelta che ha tenuto conto del fatto che molti dei candidati utilmente collocati in graduatoria già prestano servizio a vario titolo come interinali o altra tipologia di categoria, presso le varie direzioni che si vedrebbero private di risorse umane importanti in questa delicata fase amministrativa". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, rispondendo a un'interrogazione oggi in Consiglio regionale per spiegare le motivazioni per cui alcuni candidati del concorso D bandito per le esigenze della direzione Lavoro vengono assegnati ad altre direzioni centrali. "Non sono state violate le aspettative dei sei candidati vincitori del concorso categoria D per la direzione centrale Lavoro a cui è stata lasciata la possibilità di scegliere tra la permanenza nella direzione di provenienza o l'assunzione nei centri per l'impiego per il cui rafforzamento è stato bandito il concorso - ha rassicurato Roberti -, né risultano violate le esigenze della direzione Lavoro perché si procederà allo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento delle unità necessarie al rafforzamento dei centri per l'impiego così come non sono compromesse le aspettative dei concorrenti del successivo concorso categoria D amministrativo per tutte le direzioni, dato che le esigenze da coprire sono di gran lunga superiori alle posizioni messe a bando". ARC/LP/ma