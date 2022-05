Confidi: Regione sostiene taglio costi commissione a Pmi in crisi

Udine, 12 mag - La norma Omnibus di prossima approvazione permetterà ai Confidi regionali di abbattere i costi di commissione per le garanzie prestate alle Pmi che stanno subendo le conseguenze della crisi geopolitica in corso.



Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Attività produttive intervenendo oggi pomeriggio all'assemblea ordinaria annuale di Confidimprese Fvg che ha approvato il bilancio 2021.



La legge Omnibus (multisettoriale), all'esame dell'Aula nelle prossime settimane, consente di impiegare 4 milioni di euro delle risorse destinate al rafforzamento dei confidi regionali, oltre che per i fini originari, anche per l'abbattimento dei costi di commissione per le garanzie prestate alle imprese colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o da perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti con i mercati russi e ucraini. Il provvedimento ha già passato il vaglio della Commissione consigliare competente.



A livello regionale Confidimprese Fvg si conferma come il confidi con la maggiore operatività in regione, come ha riferito il presidente Roberto Vicentini nel corso dei lavori. Sono 14mila le imprese socie di tutti i settori (artigianato, industria, commercio, agricoltura e liberi professionisti) in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Nel 2021 Confidimprese Fvg ha garantito nuovi affidamenti per 160 milioni di euro; gli affidamenti bancari garantiti fino ad oggi ammontano a 1,3 miliardi di euro mentre sono attualmente garantiti affidamenti per 300 milioni di euro. Confidimprese Fvg vanta 30 milioni di euro di patrimonio.



La Regione, è stato detto, si è dimostrata molto vicina alle imprese in questi anni di crisi e ciò ha consentito al tessuto produttivo di riprendersi rapidamente dalla crisi pandemica, tanto che il Friuli Venezia Giulia ha tenuto sia in termini di Pil che di occupazione. Ciò che ha premiato è un approccio mutualistico alla crisi, concretizzatosi in oltre mezzo miliardo di euro al sistema produttivo in questi anni, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse stanziate con la prossima legge di assestamento di bilancio. Con la legge regionale 3/2020 sono state stanziate e liquidate nuove risorse straordinarie per 4 milioni di euro (che si aggiungono ai 5,5 milioni di euro già erogati in precedenza per il sostegno alle imprese coinvolte nelle crisi delle banche popolari venete, nella destabilizzazione dell'area libica e nelle difficoltà dei distretti della sedia e del mobile), destinati specificamente alla concessione di garanzie per agevolare l'accesso al credito alle Pmi e ai liberi professionisti danneggiati dalla crisi economica. ARC/SSA/pph