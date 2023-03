Confindustria Fvg:Regione, augurio buon lavoro a nuovo presidente Zamò

Trieste, 29 mar - Un augurio di buon lavoro al nuovo presidente della Federazione regionale di Confindustria nel segno di un Friuli Venezia Giulia che, come sistema regionale, ha dimostrato di essere tra le migliori aree del Paese nella fase di ripresa economica post-pandemia.Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia a commento dell'elezione di Pierluigi Zamò alla presidenza della Federazione regionale di Confindustria.Dopo aver rivolto un ringraziamento al reggente Gianpietro Benedetti, il massimo esponente della Giunta regionale ha sottolineato come proprio la capacità di fare squadra tra le istituzioni, le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali rappresenti uno dei punti di forza per una regione che guarda al futuro con l'ambizione e la consapevolezza di voler diventare un crocevia logistico e produttivo dell'Europa centro-orientale. ARC/GG