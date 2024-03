Connettività: Callari, Fvg partner nel progetto M-Hubs

"Obiettivo: mutuo rafforzamento delle reti digitali e sociali" Trieste, 1 mar - "Le reti digitali e le reti sociali non sono fattori slegati, ma possono e devono essere in grado di alimentarsi reciprocamente per offrire benessere al cittadino e aiutarlo a superare barriere fisiche e isolamento: forte di questa convinzione, la Regione Friuli Venezia Giulia aderisce al Progetto M-Hubs, che mira ad aumentare la connettività digitale in tre piccole aree rurali, una di medie dimensioni e due grandi aree urbane nello spazio alpino". Sono parole dell'assessore regionale Servizi informativi Sebastiano Callari, che ha proposto nell'ultima seduta di Giunta la delibera con la quale si autorizza la Regione a partecipare in qualità di partner a M-Hubs. Sono coinvolti quattro paesi (Italia, Austria, Slovenia e Germania) da cui provengono dieci partner, per un finanziamento complessivo - nell'ambito del programma Interreg "Spazio Alpino 2021-2027" della strategia europea Eusalp - pari a 5 milioni di euro, 300mila dei quali per attività poste in capo al Friuli Venezia Giulia. Il progetto, che avrà una durata di tre anni, ha lo scopo di contribuire a creare hub multiuso in favore di cittadini e stakeholder pubblici e privati attraverso le infrastrutture e le risorse esistenti per integrare in maniera dinamica i trasporti con altri servizi rilevanti di interesse generale con l'obiettivo di ridurre il divario sociale, fisico e digitale". ARC/PPH/al