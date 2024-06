Convegno IA: Bini, Fvg protagonista della diffusione della conoscenza

Codroipo, 28 giu - "Con il G7 educazione in corso in questi giorni e con il laboratorio che la Direzione salute del Friuli Venezia Giulia ha organizzato a Villa Manin sull'intelligenza artificiale in sanità, la nostra regione vive un nuovo momento di crescita importante: porta tematiche di grande attualità all'attenzione delle comunità scientifiche, del mondo dell'imprenditoria e di quello della Pubblica amministrazione, per un confronto e un arricchimento sinergico di non poco conto. Sono appuntamenti che parlano di futuro: in una società che sta profondamente cambiando, affrontare insieme materie di questo tipo, significa aver compreso la loro vasta portata, di grande trasformazione; significa assumersi la responsabilità di traghettare la società da un'epoca all'altra, nel pieno rispetto di ogni sentire e nel rispetto della persona in primis". Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo e alle Attività produttive, Sergio Emilio Bini, intervenuto questo pomeriggio al "Laboratorio Sanità 2030. Intelligenza artificiale in sanità, tra etica e applicazione" in corso da ieri negli spazi di Villa Manin, a Passariano di Codroipo. "L'intelligenza artificiale è sempre più pervasiva e caratterizza in maniera trasversale molteplici settori - ha fatto notare Bini -. Comincia piano piano a fare parte della quotidianità delle nostre vite: non solo in sanità ma anche in finanza e nel turismo, permettendo - con relativa velocità - di adeguare l'offerta alla domanda, basandosi su algoritmi di calcolo. Un tema senza dubbio importante e anche affascinante ma che va conosciuto, comunicato e gestito, non subito. Eventi con quello organizzato in Friuli Venezia Giulia a Villa Manin permettono un approccio concreto a questo nuovo mondo, partendo da un settore che interessa tutti noi da vicino: quello della salute". Bini si è soffermato anche sull'importanza di fare squadra, tra mondo della ricerca, dell'università, del privato e del pubblico, per raggiungere obiettivi capaci di far vivere meglio la collettività. Ha ricordato l'impegno della Regione per favorire la digitalizzazione delle imprese, passo fondamentale per poter sfruttare le nuove tecnologie e le nuove intelligenze per lo sviluppo dei territori. L'esponente dell'Esecutivo Fedriga si è complimentato per la magistrale organizzazione della "due giorni" dedicata all'intelligenza artificiale in sanità, curata in ogni dettaglio e con contenuti di estremo interesse: "un convegno - ha detto - caratterizzato da numeri importanti sotto il profilo della partecipazione e da tematiche che affrontano da molteplici punti di vista l'impiego dell'Ai nel campo della salute. Un laboratorio di interesse nazionale e non solo, che ha portato ancora una volta la nostra regione pure alla positiva attenzione dei media nazionali". ARC/PT/al