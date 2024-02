Cooperative: Bini, mondo radicato, con valori etici, pronto alle sfide

L'assessore all'assemblea di Confcooperative Alpe Adria Palmanova, 24 feb - "Abbiamo attraversato anni complicati e anche oggi non abbiamo di fronte momenti facili ma il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, e il mondo della cooperazione ne è un asse portante, ha dato dimostrazione di cosa significa fare azienda badando alla solidarietà, al sociale: nei giorni difficilissimi del Covid imprenditori e imprenditrici temevano di chiudere, ma pur di salvaguardare posti di lavoro e la storia aziendale, erano pronti ad andare avanti a tutti i costi". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, all'assemblea di Confcooperative Alpe Adria a Palmanova, sottolineando come in epoca post-covid le cooperative siano state protagoniste della ricostruzione sociale ed economica del territorio. "Proprio per il loro status le cooperative non sono, come accade purtroppo per altre aziende, oggetto di acquisizione di multinazionali straniere - ha osservato Bini -: non delocalizzano e sono invece radicate sul territorio dove investono, assumendo personale in loco. Inoltre, operano in settori che realtà imprenditoriali più grandi hanno abbandonato o ignorato per la scarsa redditività". L'assessore ha invitato a guardare al futuro, con inevitabili sfide per garantire la sostenibilità economica, e ha ringraziato per la grande collaborazione ricevuta finora dal mondo cooperativo, garantendo che la Regione continuerà a essere un interlocutore attento alle sue necessità. "Abbiamo ricevuto importanti contributi che sono confluiti nella legge SviluppoImpresa e scriveremo spero assieme anche un'altra importante legge, che andrà a raggruppare commercio e turismo in un testo unico" ha auspicato Bini. Confcooperative è nata nel 2022 dall'unione di tre associazioni territoriali del terzo settore, l'Unione provinciale cooperative di Gorizia, la Federazione delle cooperative e mutue di Trieste e l'Associazione cooperative friulane di Udine. Oggi conta quasi 400 imprese cooperative con oltre 24.500 soci, tra i quali quasi 7.500 soci lavoratori e 4.500 dipendenti, con un fatturato di circa 650 milioni di euro e un valore della produzione di circa 690 milioni. Dopo la relazione della presidente uscente Paola Benini e l'intervento del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani è stato il teologo, scrittore ed editorialista Vito Mancuso ad affrontare il tema "Fare cooperazione fra etica e impresa". ARC/EP/ma