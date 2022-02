Cooperative: Riccardi, plauso a nascita di Confcooperative Alpe Adria

Rafforzare la coprogettazione per dare risposte di salute Trieste, 12 feb - "Esprimo l'apprezzamento della Giunta regionale per il grande sforzo compiuto da Confcooperative che è riuscita a unire le esperienze territoriali di Trieste, Udine e Gorizia creando una rete più forte e raggiungendo un risultato non scontato. Una rete di cui sentiamo il bisogno in questo momento di ricostruzione auspicando il superamento della pandemia. Il mondo della cooperazione, in particolare quello della cooperazione sociale assieme al sistema istituzionale, è in grado di trovare soluzioni ai bisogni di salute dei cittadini. Le istituzioni devono utilizzare con maggior forza queste esperienze che, nella ricostruzione immateriale, post pandemia, possono ricoprire un ruolo di rilievo". Lo ha detto oggi al teatro Miela a Trieste il vicegovernatore della Regione, con delega alla salute e alle Politiche sociali, Riccardo Riccardi, all'evento celebrativo per la costituzione di Confcooperative Alpe Adria, unione territoriale che nasce dalla fusione delle unioni delle ex province di Gorizia, Trieste e Udine della Confederazione cooperative italiane. La nuova realtà potrà contare su quasi quasi 400 cooperative, 80 mila soci, compresi i 55 mila delle Bcc, e 500 milioni di euro di fatturato. "L'integrazione socio-sanitaria e la sanità territoriale - ha aggiunto Riccardi - hanno bisogno della cooperazione e, in particolare, della cooperazione sociale. Continueremo a lavorare assieme guardando con interesse al rafforzamento nato con Confcooperative Alpe Adria". Il vicegovernatore si è soffermato sulla capacità di risposta del sistema cooperativo attraverso la cooperazione sociale "che - ha detto - considero insostituibile. E' un sistema che deve giocare un ruolo da protagonista in questa fase di ricostruzione dopo la pandemia, una ricostruzione immateriale molto diversa dall'esperienza del sisma del '76 e più complessa. In questa cornice si inserisce la necessità di dare risposte anche ad una tensione sociale frutto delle conseguenze del periodo pandemico attraverso la grande esperienza della cooperazione, tramite la coprogettazione fondata sul principio della sussidiarietà". Il vicegovernatore ha auspicato una maggiore integrazione con il mondo della cooperazione sociale che, ad esempio, nella domiciliarità è in grado di offrire soluzioni significative. Fra gli interventi della giornata oltre ai saluti del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, di Antonio Paoletti presidente Cciaa Venezia Giulia e del presidente del Consiglio regionale del Fvg Piero Mauro Zanin quelli di Paola Benini, presidente di Confcooperative Alpe Adria, Maurizio Gardini, presidente confederazione cooperative italiane e Daniele Castagnaviz, presidente Confcooperative Fvg. Hanno partecipato in presenza il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e, da remoto, il sottosegretario allo Sviluppo economico Anna Ascani. I lavori, moderati dal direttore del Messaggero Veneto e Il Piccolo Omar Monestier, sono stati aperti dal convegno "La mission cooperativa tra pubblico e privato, economia e benessere, territorio e reti comunitarie" con Leonardo Becchetti, dell'Università di Roma Tor Vergata, e Michele Dorigatti, direttore della Fondazione don Lorenzo Guetti. ARC/LP/gg