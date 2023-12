Cop28: Scoccimarro, Fvg a Dubai per confronto best practice regionali

Nella Blu zone convegno su ruolo delle Regioni nella mitigazione del cambiamento climatico Pordenone, 2 dic - Anche il Friuli Venezia Giulia porterà il suo contributo ai lavori del Cop28, la ventottesima conferenza mondiale sui cambiamenti climatici organizzata dalle Nazioni unite negli Emirati Arabi Uniti, in corso di svolgimento a Dubai fino al 12 dicembre. Durante le Cop si incontrano non solo Capi di Stato e ministri, ma anche esperti, scienziati rappresentanti del mondo delle imprese, membri di organizzazioni non governative e rappresentanti di comunità locali. Nel quartiere di Expo City verranno ospitati centinaia di incontri negoziali su moltissimi temi; in particolare nella Blu zone, aperta a negoziatori nazionali, delegati osservatori (Ong e agenzie delle Nazioni Unite), media e leader mondiali, il Friuli Venezia Giulia verrà ospitato in un evento organizzato dalla Regione Lombardia all'interno del padiglione Italia. In quell'occasione si farà il punto sulle agende del cambiamento climatico a livello nazionale e il relativo rafforzamento attraverso la governance multilivello. L'iniziativa ha lo scopo di analizzare quale sia il ruolo degli Stati, Regioni, città e degli altri attori non statali nel guidare il progetto sulle misure di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, consentendo l'integrazione delle agende globali e mettendo in evidenza le esperienze di governance multilivello e di collaborazione con i governi nazionali. Alla presenza del viceministro per l'Ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava, la Regione - con la presenza dell'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro - parteciperà alla tavola rotonda dal titolo nella quale si valuterà il modo in cui i governi regionali stanno mettendo in atto i piani e le azioni sul clima in collaborazione con i diversi livelli di governance. "Sarà quella l'occasione - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - per illustrare le nostre best practice e le varie iniziative che il Friuli Venezia Giulia sta portando avanti a livello locale e transnazionale, che mirano ad anticipare di 5 anni il raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni del Green Deal europeo fissato per il 2050. Inoltre potremo confrontarci sulle varie esperienze regionali già messe in atto dalle alle amministrazioni del nostro Paese per cogliere spunti e suggerimenti con i quali migliorare ancor più la nostra azione di governo al fine di portare il nostro contributo al progetto di mitigazione del cambiamento climatico". Durante la missione a Dubai l'assessore Scoccimarro avrà anche l'occasione di partecipare ad alcuni incontri bilaterali con i colleghi di altre regioni italiane ed europee nonché a dei confronti con alcuni esponenti del governo per fare il punto sulle azioni intraprese dal Friuli Venezia Giulia nell'ambito del nordest ma anche a livello transnazionale con le repubbliche confinanti. ARC/AL/pph