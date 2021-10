Cordoglio: Fedriga, Borruso sempre protagonista per crescita Fvg

Udine, 15 ott - "Il Friuli Venezia Giulia perde un protagonista della vita accademica e imprenditoriale, un profondo conoscitore della logistica e del settore dei trasporti".



Lo ha affermato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga comunicando il cordoglio dell'Amministrazione regionale per la morte di Giacomo Borruso, già presidente dell'Interporto di Trieste Spa, dell'Aeroporto del Fvg e due volte rettore dell'Università di Trieste.



"Nel corso della sua lunga carriera - ha aggiunto Fedriga - Borruso ha dato il suo contributo in qualità di esperto e manager in numerose realtà e progetti, sempre dimostrando lungimiranza ed alta preparazione". ARC/EP