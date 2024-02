Cordoglio: Fedriga, Fermeglia è stato uomo di scienza e ricerca

Trieste, 25 feb - "Esprimo sentito cordoglio a nome della comunità regionale per la morte di Maurizio Fermeglia, già rettore dell'Università di Trieste e apprezzato uomo di scienza".Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia della morte del già rettore dell'Ateneo giuliano dal 2013 al 2019."Ci lascia un uomo che non ha mai fatto mancare dedizione e impegno in ogni sua attività" ha commentato Fedriga.Fermeglia si era laureato in Ingegneria chimica all'Università di Trieste e negli anni Ottanta fu ricercatore alla Denmark Technical University (DTH). Direttore di dipartimento dal 2006 al 2012, presidente del Consiglio delle strutture scientifiche dal 2010 al 2012 e direttore della scuola di dottorato in Nanotecnologie all'Università di Trieste, svolgeva attività di ricerca nel campo della modellistica multiscala per la progettazione di materiali e per le scienze della vita, negli equilibri di fase e termodinamica applicata, nella simulazione di processo, molecolare, nelle nanotecnologie e nella nanomedicina. ARC/EP/al