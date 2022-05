Cordoglio: Regione, addio a Valenti, uomo di valore e sindaco stimato

Trieste, 7 mag - Un uomo di valore che è stato anche un sindaco stimato e amato dai suoi concittadini, che lo hanno eletto per due volte a sindaco di Gorizia.



Questo il ricordo del governatore della Regione alla notizia della scomparsa di Gaetano Valenti, che oltre a essere stato sindaco di Gorizia per due mandati è stato anche consigliere regionale.



Il massimo esponente della Giunta, esprimendo la vicinanza della Regione alla famiglia di Gaetano Valenti in questa triste circostanza, ha sottolineato come l'ex primo cittadino di Gorizia ha rappresentato la testimonianza di come a un buon operato nella gestione della pubblica amministrazione corrisponda la gratificazione del consenso degli elettori. ARC/GG