Cordoglio: Regione, Mazzaro sindaco che lascia vuoto nella comunità

Udine, 20 set - La Regione si stringe alla famiglia di Luca Mazzaro e alla comunità che ha potuto apprezzare le sue doti umane e di amministratore: la malattia affrontata sempre con tenacia gli ha permesso in questi anni di non far mancare il servizio al bene pubblico e non ha mai intaccato la sua naturale giovialità, per questo ora il vuoto che lascia in chi lo ha conosciuto è profondo e doloroso.



Lo ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia alla notizia della morte di Luca Mazzaro, 49 anni, sindaco per due mandati del Comune di Pagnacco, rimarcando come la sua prematura scomparsa sia una ferita per tutta la comunità regionale. ARC/EP