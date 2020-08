Coronavirus: in agosto orario prolungato al Tavolare di Trieste

Trieste, 2 ago - La Regione informa che, per venire incontro alle esigenze dell'utenza, da lunedì 3 agosto fino a lunedì 31 agosto verrà prolungato l'orario dell'ufficio Tavolare di Trieste ai fini della consultazione documentale, mentre rimane invariato l'orario per la presentazione delle domande.L'apertura è prevista dalle 8.30 alle 9.10, dal lunedì al venerdì, limitatamente ai soli notai, avvocati e loro collaboratori. Tutte le altre categorie professionali, comprese quelle appena citate, potranno accedere invece dalle 9.10 alle 13.00 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì dalle 9.10 alle 12.00.Restano invariati gli orari degli uffici di Gorizia, Gradisca, Monfalcone, Cervignano, Pontebba: l'apertura è prevista dalle 9.10 alle 12.20 dal lunedì al giovedì e dalle 9.10 alle 11.40 il venerdì.All'interno degli uffici, il pubblico è tenuto all'utilizzo delle mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e al mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Nell'accedere agli uffici tavolari, l'utenza è infine tenuta a compilare il registro degli ingressi alle sedi regionali come prescritto dal Protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19. Inoltre l'accesso è soggetto a scaglionamento e il tempo di permanenza nei locali dell'ufficio per la consultazione sarà contingentato: al tavolare di Trieste il tempo massimo consentito è di 30 minuti. ARC/MA