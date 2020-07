Coronavirus: intero equipaggio Ast Sunshine negativo al Covid-19

Test su 22 persone a bordo della petroliera nel golfo di TriesteTrieste, 24 lug - Gli esami effettuati sui 22 componenti dell'equipaggio della petroliera Ast Sunshine (tamponi e test sierologici) hanno dato tutti esito negativo, non evidenziando quindi la presenza di soggetti affetti da Covid-19.Lo ha confermato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute sulla base degli esiti della verifica eseguita dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dopo l'allerta scattato nei giorni scorsi che aveva imposto l'isolamento di tutto l'equipaggio all'interno della petroliera rimasta alla fonda al largo di Trieste.Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Trieste, che hanno visto l'efficace collaborazione dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e dell'Asugi, sono state effettuate in ottemperanza al protocollo previsto in caso di possibili infezioni da coronavirus, con il confinamento dell'equipaggio all'interno della nave per evitare il rischio di diffusione del virus a terra. Ora che gli esami eseguiti hanno dato risultati negativi la petroliera potrà riprendere la navigazione. ARC/MA