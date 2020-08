Coronavirus: ok da Regione a intesa su gestione casi Covid-19 a scuola

Permangono perplessità su trasporti e dimensionamento auleTrieste, 27 ago - La Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso il proprio consenso all'intesa tra Conferenza delle Regioni e il Governo sulle 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'.Lo ha confermato il vicegovernatore con deleghe a Salute e Protezione civile evidenziando che da parte della Regione, in vista della riapertura delle scuole, permangono perplessità in merito alle disposizioni nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il dimensionamento delle aule scolastiche. ARC/MA