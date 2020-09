Coronavirus: su Tpl posizione Governo è compromesso accettabile

Trieste, 31 ago - Nonostante le richieste della Regione fossero più estensive, la Regione ritiene un compromesso accettabile il cambiamento di posizione del Governo sul trasporto pubblico locale in vista dell'avvio dell'anno scolastico.È questa in sintesi la posizione manifestata al termine della Conferenza unificata Stato-Regioni dal governatore del Friuli Venezia Giulia, dopo la complessa mediazione tra le Regioni e il Governo, che ha consentito l'innalzamento della percentuale di occupazione consentita sui mezzi pubblici ad uso scolastico fino all'80 per cento e l'impegno alla messa a disposizione delle Regioni di almeno 200 milioni di euro di parte dello Stato. ARC/MA/ep