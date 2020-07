Corregionali: congresso Ente Friuli nel mondo in memoria di Valerio

Osoppo, 25 lug - La Regione ha voluto essere accanto all'Ente Friuli nel mondo in occasione della XVII convention annuale, trasmessa quest'anno in streaming da Osoppo, per ricordare la figura del fondatore Ottavio Valerio.All'evento per rappresentare la Regione è intervenuta infatti l'assessore alle Finanze, che ha rimarcato come si tratti di una realtà, una rete, alla quale l'amministrazione regionale esprime il proprio ringraziamento e la propria vicinanza per il ruolo svolto da anni con lungimiranza e dedizione.Attivi in megalopoli come in piccole località, i fogolars, che rappresentano e custodiscono lingua, storia e valori delle comunità friulane, sono da sempre radicati e possono continuare a rafforzarsi nel loro ruolo di antenne del Friuli Venezia Giulia in ogni Paese del mondo, veicolo di confronto, di conoscenza e scambio. ARC/Com