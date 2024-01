Corregionali estero:Fedriga, fogolâr furlan Adelaide ha ruolo prezioso

Trieste, 12 gen - "Il fogolâr furlan di Adelaide non soltanto costituisce un punto di appoggio fondamentale per gli emigrati friulani d'Australia, ma rappresenta anche un prezioso riferimento culturale ed economico molto attivo per i contatti tra la nostra regione e il nuovissimo continente, riferimento la cui funzione può essere ulteriormente accresciuta". Sono parole del governatore Massimiliano Fedriga che oggi, insieme all'assessore Pierpaolo Roberti, presente anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, ha incontrato a Trieste nel Palazzo della Regione una delegazione del fogolâr furlan della città australiana. Insieme a Giovanni Freschi e Michele De Bona del fogolâr, sono intervenuti anche la coordinatrice del ministero degli Esteri per il 'Turismo delle radici' Cristina Lambiase e il presidente e la vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso e Flavia Brunetto. Secondo il governatore, "i fogolârs, che già svolgono un ruolo di collante di grande vitalità, possono animare dei veri e propri think tank capaci di sviluppare con la massima intensità ed efficacia le relazioni con il Friuli Venezia Giulia e con il sistema Italia". Il fogolâr di Adelaide conta ben 150 soci e sviluppa un'attività di rilievo anche economico nei settori della ristorazione, del commercio e della cultura. ARC/PPH/gg