Corregionali: Fedriga-Roberti, progetto Mib Ts fucina di opportunità

Incontro a Trieste con i giovani partecipanti al corso "Origini Italia" Trieste, 19 mar - "La forza del progetto 'Origini Italia' è la capacità di creare una rete di professionisti che, pur vivendo e costruendo la loro carriera in altre parti del mondo, guardano al Friuli Venezia Giulia come una terra di opportunità. La forte vocazione internazionale della nostra regione coinvolge a pieno titolo il mondo dei corregionali all'estero e i loro eredi: mantenere saldo questo legame può permettere loro di conoscere le ricchezze del nostro territorio (nonché luogo d'origine delle loro famiglie), ma anche alla Regione stessa di affacciarsi sempre più ai mercati internazionali". È quanto ha affermato il governatore del Friuli Venezia giulia Massimiliano Fedriga all'incontro con gli allievi del corso Origini Italia, dedicato ai giovani corregionali all'estero e organizzato da Mib Trieste School of Management. Un'iniziativa riservata a partecipanti di età compresa tra i 25 e i 35 anni, provenienti da tutto il mondo e discendenti di cittadini del Friuli Venezia Giulia e delle altre regioni d'Italia, con l'obiettivo di fornire competenze relative alla gestione delle esportazioni e allo sviluppo imprenditoriale, consentendo di stabilire legami professionali e culturali con il Paese d'origine. All'incontro svoltosi nel palazzo della Regione a Trieste, alla presenza anche dell'assessore regionale alle Autonomie locali con delega ai Corregionali all'estero Pierpaolo Roberti, hanno partecipato i 18 allievi dell'edizione 2023, accompagnati dal direttore del corso Stefano Pilotto e dall'amministratore delegato di Mib Trieste Vladimir Nanut. Fedriga ha evidenziato come la specificità del Friuli Venezia Giulia come terra di confine si traduca in opportunità di dialogo con i Paesi limitrofi e non solo, ringraziando successivamente i giovani corsisti per la partecipazione all'iniziativa e Mib Trieste per l'attività di alta formazione che continua a svolgere. L'assessore Roberti, unendosi ai ringraziamenti del governatore, ha annunciato un finanziamento ad hoc da parte della Regione per un prossimo evento che riunisca in Friuli Venezia Giulia i partecipanti a tutte le edizioni di Origini Italia fin qui svolte. "L'obiettivo - ha sottolineato Roberti - è quello di una condivisione di esperienze sull'utilità del corso per la crescita professionale degli studenti, da un lato, e dall'altro sull'opportunità per le aziende di ampliare la propria rete commerciale anche tramite gli stage organizzati". Il programma Origini Italia in Export Management e Sviluppo Imprenditoriale è gestito da Mib Trieste in collaborazione con l'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e gode del patrocinio del ministero degli Affari esteri e del supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Come è stato spiegato nell'evento odierno, il corso si articola in due mesi di sessioni formative a Trieste (inframezzati da una settimana a Roma) e 3 mesi di stage aziendale presso le aziende del territorio regionale e nazionale. La prossima edizione avrà inizio il 4 novembre 2024 e la partecipazione è a titolo gratuito, grazie al sostegno finanziario degli enti e delle istituzioni partner. ARC/PAU/ma