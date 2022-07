Corregionali: Regione orgogliosa di artigiani apprezzati nel mondo

L'assessore alle Risorse agricole intervenuto a Spilimbergo per Convention Fogolars Spilimbergo, 29 lug - La Regione esprime il più sincero apprezzamento e orgoglio per l'amore verso il Friuli Venezia Giulia che i corregionali continuano a testimoniare in ogni angolo del mondo: fa riflettere perché non si ritrova così forte nemmeno sul nostro territorio. E' una forza importante che si perpetua e rende sempre salde le nostre origini. Lo ha rimarcato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari alla Convention annuale dell'Ente Friuli nel Mondo, con ospiti da ogni parte di cinque continenti presenti a Spilimbergo e 140 Fogolars collegati in streaming. Nei loro interventi il presidente di Ente Friuli nel mondo, il presidente della Scuola mosaicisti, il sindaco di Spilimbergo hanno ringraziato la Regione per il continuo supporto alla Scuola e alle progettualità che promuovono i legami con i corregionali. L'assessore ha confermato che la Regione sta lavorando molto bene assieme ai Fogolars in Italia e nel mondo nella convinzione che il legame possa essere fruttuoso sia per i corregionali sia per il Friuli Venezia Giulia. L'evento ha coinciso con il centenario della Scuola Mosaicisti del Friuli e così sul palco del teatro Miotto si sono alternati momenti dedicati alla storia dell'emigrazione e quelli all'arte del mosaico: due temi che si sono da sempre incrociati e reciprocamente alimentati. L'evento "I mosaicisti si raccontano: storie e memoria di un mestiere in Friuli e nel mondo" si avvalso così di testimonianze dirette - quelle dell'artigiano mosaicista originario di Arba Giovanni Trevisanutto, che opera negli Stati Uniti e quella del presidente del Fogolar furlan di Lione e mosaicista Danilo Vezzio, originario di Buja - e apporti video: il documentario storico di Gianni Alberto Vitrotti ha raccontato una scuola degli esordi, mentre il documentario Rai Fvg in lingua friulana a cura di Antonia Pillosio ha fotografato la contemporaneità e la prospettiva futura del centro formativo. A spiegare quanto i protagonisti dell'arte del mosaico friulano abbiano fatto la storia è stato Gianni Colledani, storico dell'emigrazione friulana che ha ricordato in particolare la figura di Gian Domenico Facchina, emblematico protagonista della storia dell'arte del mosaico, originario di Sequals e inventore del metodo "a rovescio" in Francia, realizzatore con il suo atelier dei mosaici all'Opera di Parigi progettato da Charles Garnier alla fine dell'Ottocento. Nel corso del suo intervento il presidente del Fogolar di Lione ha annunciato che a novembre la città francese ospiterà una grande mostra sulla Scuola del mosaico aperta e visitabile fino fino a aprile 2023. ARC/EP