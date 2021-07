Corregionali: Roberti, crescita Fvg dà opportunità rientro ai giovani

Trieste, 23 lug - "Questa Amministrazione regionale è da sempre molto vicina ai nostri corregionali che vivono all'estero non solo per un motivo di carattere affettivo ma anche per il forte interesse a mantenere vivi e solidi questi legami".

Con tali parole l'assessore all'Immigrazione ha salutato nel Salotto azzurro del Comune di Trieste i giovani ballerini protagonisti dello spettacolo "Corpi in fuga" in programma oggi al Castello di San Giusto, organizzato dal Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia.

"Le persone sono costrette a emigrare per ragioni molto diverse - ha evidenziato Roberti -. Chi nel dopoguerra scappava da una terra martoriata sapeva che molto probabilmente non l'avrebbe mai più rivista".

"Oggi, grazie alle possibilità di mobilità aumentate a dismisura, assistiamo invece a una nuova generazione di emigrati - ha detto l'assesore-: i nostri ragazzi adesso possono essere impegnati infatti in attività di ricerca in Germania o far parte di una compagnia di balletto in Francia e domani tornare a Trieste per uno spettacolo o per occupare una nuova posizione lavorativa".

"Mantenere saldo il rapporto tra questi giovani e la loro terra d'origine, permette a una Regione come il Friuli Venezia Giulia, che sta mostrando indici di crescita superiori alle altre zone del Paese, di poter offrire - ha concluso l'assessore - concrete opportunità di rientro a chi ha scelto di fare esperienza all'estero". ARC/RT/ma