Corregionali: Roberti, importante il rientro di giovani specializzati

Trieste, 28 nov - "Il Friuli Venezia Giulia presenta ancora oggi una forte migrazione verso altri Paesi. Nonostante il nostro territorio sia particolarmente ricco, molti giovani decidono di partire per fare nuove esperienze lavorative e per studiare all'estero. Per questo uno degli obiettivi dell'Amministrazione regionale è di sostenere questi percorsi di crescita personale in altre realtà, ma allo stesso tempo di incentivare il rientro nella nostra regione di queste ragazze e questi ragazzi per mettere a frutto quanto appreso lontano da casa. Dati alla mano il nostro sistema produttivo ha un fortissimo bisogno di lavoratori altamente specializzati". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che questa mattina ha incontrato a Trieste il nuovo presidente dell'Associazione Giuliani nel Mondo Giorgio Perini e i due vicepresidenti Pamela Rabaccio e Marco Toncelli. Presenti anche tre giovani discendenti da famiglie di origine istriana e triestina, provenienti da Argentina e Sud Africa. Si tratta di Nahuel Strugo, Alejo Daniel Filipic e Federica Maria Giuricich - tutti laureati in materie scientifiche - che sono ospitati dall'Associazione Giuliani nel Mondo all'interno di un progetto finanziato dalla Regione e realizzato in collaborazione con l'Università di Trieste, volto a riportare nei nostri territori nipoti e pronipoti di coloro che emigrarono nella prima parte del secolo scorso o al termine della Seconda guerra mondiale. "Fa particolarmente piacere - ha sottolineato Roberti - che corregionali di seconda e terza generazione dimostrino, come hanno fatto questi giovani, sia interesse nel conoscere la terra dei loro antenati ma anche il desiderio di trovare uno sbocco occupazionale in Friuli Venezia Giulia". Al centro del colloquio con i vertici dei Giuliani nel Mondo anche il ringiovanimento e l'equilibrio di genere del nuovo esecutivo dell'associazione, la moderna mobilità professionale, il ruolo di ambasciatori del Friuli Venezia Giulia di tutti gli espatriati e le iniziative per continuare ad agevolare la circolazione dei cervelli. ARC/RT/gg